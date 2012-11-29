Dün saat 17.00 sıral

Dün saat 17.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Caddede meydana gelen olayda, iskeleden düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Caddede faaliyette bulunan petrol istasyonun yıkama bölümünde, tadilat yapımı için kurulan iskelede çalışan 42 yaşındaki Özer Duman, bir anlık dalgınlık nedeniyle dengesini kaybederek, iskeleden beton zemine düştü. Düşme sonucu yaralanan Özer Duman'a ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık görevlileri yaptı.

112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı işçi Özer Duman, burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Özer Duman’ın sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili gerekli tahkikatın sürdüğü belirtildi.