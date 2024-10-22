Şehit Aytekin Kuru’nun annesi Esma Kuru ve babası Süleyman Kuru, Gülen’in ölüm haberini aldıktan sonra, "Toprak bile onu kabul etmez" diyerek tepki gösterdi. Anne Esma Kuru, televizyonlardan haberi öğrendiğini belirterek, "Allah’a şükür, ciğerleri dökülsün dedim. Oğlum ve diğer tüm şehitlerin hesabı sorulsun. Ateşler içinde yansın, bizim acımızı yaşatsın. Yerin dibine girsin, Allah bize bu günü gösterdi" ifadelerini kullandı.

Şehit babası Süleyman Kuru da teröristbaşının Türkiye’ye getirilme ihtimalini asla kabul etmediklerini belirterek, "Cenazesi Türkiye’ye getirilmesin. Yolda denize atsınlar. Ne kadar sevinsek evladımızın acısı var. Onun gibileri ne bizim ne yabancı toprak kabul etmez. O helikopteri süreni şehit ailelerinin eline versinler. Bizim canımız yandı 8 sene oldu gece gündüz oğlumuza yanıyoruz. Cenazesi gelmesin, getirilirse şehit ailelerinin eline cesedini versinler. Şehit ailelerine şehitlerimiz parça para geldi, bizlere versinler o hainin cenazesini. Ölüsünü benim elime versinler acıyacak durum yok. Onları toprak kabul etmez. Yüzü domuza benzemiş. O kadar evlatlar öksüz kaldı, anaların gözleri yaşlı" diye konuştu.