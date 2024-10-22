CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik Meclis'te silah bırakma çağrısına değindi. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu çağrıya tam destek vereceklerini ifade etti.

"Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, Kürt ve Türk'ün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere, Mehmetçik'e namlular doğrulmayacaksa, bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söz söylüyorsa, bütün geçmişten yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki; Bu ülkede terörün bitmesine, annelerin gözyaşının silinmesine biz tam destek vereceğiz"