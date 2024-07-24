İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ‘Damlaya Damlaya Gelecek Olur’ sloganıyla Su Protokolü Kampanyası başlattı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da artan nüfus ve yaz mevsimine bağlı kuraklıkla beraber barajlardaki su doluluk oranı her geçen gün düşüyor.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da günlük su tüketim rekoru 27 Temmuz tarihinde 3 milyon 568 bin metreküp ile kırılırken bu yılın rekoru erken geldi. Bu yıl 14 Haziran’da 3 milyon 817 bin metreküp ile günlük su tüketim rekoru kırıldı. İSKİ gerekli önlemleri alsa da su tüketimi her geçen yıl artıyor. Bu kapsamda İSKİ, tüm İstanbullulara suyun sınırlı bir kaynak olduğunu hatırlatarak tasarrufa davet ediyor.

İSKİ Su Protokolü kampanyası ile İstanbulluları su tasarrufuna davet ederken, su tasarrufu konusunda toplumsal bilinç oluşturarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir İstanbul bırakmayı hedefledi.

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, “Protokole katılalım, tasarruf taahhütlerinde bulunarak suyumuzu hep birlikte koruyalım” çağrısında bulundu.

İstanbullular, Su Protokolü’ne katılmak için https://iski.istanbul/ adresi ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden Su Ayak İzini hesaplayarak gönüllülük esasına dayanan tasarruf taahhütlerinde bulunuyor.