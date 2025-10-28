İŞKUR, Türkiye genelinde istihdama erişimde zorluk yaşayan gruplara yönelik olarak 2025 yılı geri ödemesiz hibe programını hayata geçirdi.

İstihdamda Yeni Dönem: Kendi İşini Kurmak İsteyene Büyük Destek

Engelli vatandaşlar ve cezasını tamamlamış eski hükümlüler, hazırlayacakları iş planlarıyla İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurarak 300 bin TL’ye kadar hibe desteği alabilecek.

Program, girişimcilik potansiyeli taşıyan bireylerin ekonomik yaşama daha aktif katılımını teşvik etmeyi hedefliyor ve başvurular, projelerin uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirilecek.

Engelli Girişimcilere 300 Bin TL’ye Kadar Destek

İŞKUR’un duyurusuna göre, engelli girişimciler sektörlerine göre değişen hibe tutarlarından faydalanabilecek.

Tarım ve hayvancılık projeleri için 240 bin TL’ye kadar, diğer ticari faaliyetler için ise 300 bin TL’ye kadar destek verilecek.

Adaylar, iş planı hazırlarken İŞKUR danışmanlarından profesyonel rehberlik hizmeti alabilecek. Projelerin değerlendirilmesinde ise özellikle uygulanabilirlik, ekonomik katkı ve sürdürülebilirlik kriterleri ön planda tutulacak.

Eski Hükümlülere İş Kurma Desteği

Program, cezasını tamamlamış bireylerin iş hayatına yeniden üretken şekilde katılmalarını sağlamayı hedefliyor.

Eski hükümlüler, tarım ve hayvancılık projeleri için 240 bin TL’ye kadar, diğer sektörlerde ise 300 bin TL’ye kadar hibe desteği alabilecek.

Bu destek, ekipman alımı, işletme giderleri ve iş yeri açılışı gibi harcamaları da kapsıyor.

Başvuru Şartları ve Süreç Nasıl İşliyor?

Hibe desteğine başvurmak isteyen adayların:

T.C. vatandaşı olması,

18 yaşını doldurmuş olması,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz konumunda bulunması gerekiyor.

Ayrıca, daha önce aynı hibeden yararlanmamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Başvurular, İŞKUR İl Müdürlüklerine bizzat yapılacak.

İl bazlı takvimlere göre gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonrası sonuçlar duyurulacak ve uygun bulunan adaylarla sözleşme imzalanacak. Hibe ödemeleri ise sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben hak sahiplerine aktarılacak.

Ekonomiye Katkı ve Yeni Girişimlerin Önü Açılıyor

İŞKUR’un bu adımı, hem bireysel girişimciliği desteklemesi hem de istihdam alanlarını genişletmesi açısından büyük önem taşıyor.

Program sayesinde 2025 yılında Türkiye genelinde çok sayıda yeni işletmenin faaliyete geçmesi bekleniyor.