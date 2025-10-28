Anayasa Mahkemesi (AYM), memur ve emeklileri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, daha önce emekli ve çalışanlar adına Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) mahkemeye taşımıştı. Çilesiz, şimdi de Kamu Hakem Kurulu’nun belirlediği zam oranlarını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Çilesiz, hükümetin 2026 yılı enflasyon beklentisi yüzde 20 olmasına karşın memur ve emeklilere kümülatif yüzde 18,8 zam yapılmasının yoksullaşmaya yol açacağını ileri sürerek, kararın “tedbiren durdurulması ve iptali” talebinde bulunmuştu.

AYM Reddetti

AYM, kararında "Yoksulluğun kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturmayacağı" gerekçesine yer vererek, zammın durdurulmasını gerektiren bir hak ihlali bulunmadığına hükmetti.

Sözcü'de yer alan habere göre; AYM'nin ret kararıyla birlikte, memur ve emeklilerin 2026-2027 yıllarında alacağı zam oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Karar, özellikle maaş artışlarında adil bir düzenleme bekleyen milyonlarca memur ve emekli arasında hayal kırıklığına neden oldu.

Memur ve Emekli Ne Kadar Zam Alacak?

Kurul kararına göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Bu dönemlerde oluşacak enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yansıtılacak.

Fazla Çalışma Ücreti Ödenecek

Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek. Kamu görevlilerinin ödenen yabancı dil tazminatına esas gösterge rakamları, 100 gösterge rakamı ilave edilerek uygulanacak. Koruma ve güvenlik görevlisi personelden, resmi ve dini bayram günlerinde çalışanlara, fiilen çalıştıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek.