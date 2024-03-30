Psikoterapinin ne zaman alınabileceğinden bahseden Uzman Klinik Psikolog Beldem Sekban, “Bazen hayatımızda bir şeyler olur ve bunlarla baş edemediğimizi hissedebiliriz. Böyle bir durumda da istersek bir uzmandan destek alabiliriz” dedi.

Psikoterapiye ne zaman ihtiyaç olduğu konusunda çeşitli bilgilendirmelerde bulunan BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Beldem Sekban, “Gündelik ihtiyaçlarımızı yerine getiremez olduğumuzda, doktora gittik herhangi bir sebep yok ama vücudumuzda bazı fiziksel belirtiler, ağrılar fark ettiğimizde, baş edemediğimizi hissettiğimiz stresli yaşam olayları, bir travma sonrası ortaya çıkan kişiyi rahatsız eden durumlar, ilişkisel problemlerimiz, uyku, iştah ve konsantrasyonda bozulmalar olduğunda uzmanından destek alabiliriz” açıklamasında bulundu.

“Değersizlik ve yetersizlik durumunda da destek alın”

Yoğun kaygılar ve kafadan atılamayan bazı düşüncelerin de tedavi edilmesi gerektiğini belirten Sekban, “Takıntılar olduğunda, dış görünümümüzde başkalarının gözlemlemediği, önemsemediği bir ya da birçok kusur algılama, bedenimizde kusur olarak algıladığımız bu durumları bize rahatsızlık verecek düzeyde sürekli düşünme ve takma hali oluştuğunda, öfkemizi kontrol edemediğimizi daha dürtüsel-saldırgan bir tutum içine girdiğimizi fark ettiğimizde, bırakmak için çabaladığımız ancak başaramadığımız alışkanlıklarımız, bağımlılıklarımız, gündelik hayatımızı etkileyen fobilerimiz var ise yineleyici intihar düşüncelerimiz olduğunda, hayattan zevk alamama, ilgi kaybı, bitkinlik, umutsuzluk, mutsuzluk, değersizlik, yetersizlik vb. duygular hissettiğimizde de uzmandan destek alabiliriz” dedi.

Psikoterapi süreci nasıl olmalı?

Psikoterapinin yapısının çeşitli ekollere göre değişkenlik gösterebildiğinin altını çizen Sekban tedavi süreci hakkında şunları söyledi:

“Bilişsel Davranışçı Terapi ekolüne göre süreçten bahsedecek olursam genel olarak ilk görüşmelerde danışana özgü bir tedavi planı oluşturulur. Danışanla terapi hedefleri belirlenir. Bu terapi hedefleri doğrultusunda da diğer seanslar şekillendirilir. Bireysel psikoterapi seansı 45-50 dakika sürer. Tek seanslık bir süreç olmaz. Kişi seans sonunda iyi hissedebilir ama bu iyileşmek demek değildir. Bunun için bir sürece ihtiyaç vardır ve değişim için gerekli süre kişiden kişiye farklılık gösterir. Gerekli görülen durumlarda danışana psikiyatri, nöroloji, beslenme ve diyetetik, endokrinoloji vb. birimler arası yönlendirmeler yapılarak destekleyici tedavi uygulanabilmektedir. Özellikle psikiyatri bölümüyle koordineli çalışmak çok kıymetlidir. Çünkü bazı durumlarda tek başına psikoterapi ya da tek başına medikal destek yeterli olmaz. İkisine birlikte ihtiyaç duyulabilir.”