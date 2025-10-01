Bursa Valiliği, meteoroloji raporlarına dayanarak Marmara Denizi’nde fırtına beklendiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre, 2 Ekim Perşembe sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan esmesi öngörülen rüzgarın, saatte 50 ila 75 kilometre hıza ulaşarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, fırtınanın deniz ulaşımında aksamalar yaratabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Uyarının 2 Ekim 2025 saat 07.00 ile 3 Ekim 2025 saat 18.00 arasında geçerli olacağı belirtildi. Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamuoyunun gelişmeleri yakından takip etmesini istedi.