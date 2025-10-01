İsrail ablukasını aşarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Global Sumud (Küresel Dayanışma) Filosu’nun bugün Gazze kıyılarına ulaşması bekleniyor. Gemide bulunan aktivistler, yüksek riskli bölgeye girdiklerini bildirirken, filo çevresinde insansız hava araçlarının (İHA) hareketliliğinin arttığı da açıklandı.

İsrail ablukasını aşmak amacıyla 31 Ağustos’ta Gazze’ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu, hedefe adım adım yaklaşıyor. Filonun varışına yaklaşık iki saat kala yapılan açıklamada, gemilerin yüksek riskli bir bölgeye girdiği duyuruldu. Aynı açıklamada, bölgede İsrail’e ait İHA’ların hareketliliğinin arttığı ve filodaki ekiplerin tam alarm durumunda olduğu belirtildi.

İletişim Araçlarımıza Dijital Saldırı Var

Sumud filosundan A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Emin Aydın, "İletişim araçlarımıza dijital saldırı var. Uyurken bile can yeleklerimiz çıkarmıyoruz.Biz Gazze’ye ulaşmak istiyoruz. Tek üzüntümüz oraya ulaşmamak olur. Eğer bir baskın olmazsa yakın zamanda Gazze kıyılarını göreceğiz." dedi.

Emin Aydın’ın canlı yayında açıklamaları şöyle:

Dün gece Aşdod Limanı’ndan askeri gemilerin ayrıldığı haberini aldık. Alarm durumuna geçtik ve kimse uyumadı. Gece saatler 5’i gösterdiğinde filonun lider gemilerinden olan Alma gemisiyle tüm bağlantılar kesildi. Etrafta askeri botları gördük. Bu olaydan 10 dakika sonra tekrar iletişim sağlayabildik. Dijital bir karartma uygulamışlar.

Tüm ihtimallere karşı farklı iletişim cihazları kullanıyoruz ama buna rağmen iletişim kesildi. Hiçbir şekilde bağlantı sağlanmadı. İsrail gemileri dün gece taciz de bulundu. Amaçları bizleri vazgeçirmekti. Biz kararlıyız ve bundan vazgeçmiyoruz. Gazze’ye gitmekten vazgeçmiyoruz ve aşırı riskli bölgedeyiz.

Biz Gazze’ye ulaşmak istiyoruz. Tek üzüntümüz oraya ulaşmamak olur. Eğer bir baskın olmazsa yakın zamanda Gazze kıyılarını göreceğiz.

Biz yola çıkmadan önce hem avukatlar hem güvenlik uzmanları neler yapmamız gerektiğini anlattı. Acil durumlardan neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. 30 saniye gibi kısa bir sürede hemen can yeleklerini giyiyoruz. Hava karardığı zaman herkes can yeleklerini giyiyor. Uyuma imkanı olursa can yelekleri ile uyuyoruz.

"Gazze'ye Çok Az Kaldı"

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 40’tan fazla ülkeden 500’ü aşkın aktivistin katılımıyla yola çıkan Sumud Filosu, şu anda yüksek riskli bölgede ilerliyor. Filoda bulunan Türk aktivist Dilek Tekocak, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Türk aktivist Dilek Tekocak: Akdeniz’den Gazze yolundan herkese selamlar… Gazze’ye artık 100 deniz mili uzaklıktayız. Kısa süre sonra Gazze kıyılarını göreceğiz. Onlar da o kıyılardan Sumud filosunu görecekler.

Biz hala uluslararası sularda ilerliyoruz. Kısa süre sonra Filistin karasularına varacağız. Sumud filosu dünyanın her yerinden aktivistlerle Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıktı. Bizim amacımız ablukanın kırılmasını sağlamak ve soykırımın bitmesini sağlamak. Bunlar için etkili bir adım atmak üzere yola koyulduk.

Bizim yola çıktığımızdan beri tek hedefimiz var. Gazze’ye ulaşmak ve insani yardım götürmek. Bizim amacımız buradaki yardımları asıl sahibine teslim etmek. Taşıdıklarımız tabi ki Gazze’nin ihtiyacını karşılayacak değil bu çok sembolik bir yardım. Gazze’nin günlük ortalama en az 600 TIR yardıma ihtiyacı var. Bizim amacımız ablukayı kaldırmak için bir adım atabilmek.