Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde Ömür mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 26 UD 110 plakalı Tesla marka cip, sağanak yağış sebebiyle ıslak zeminde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun kenarındaki bariyere saplandı. Çarpışmanın etkisiyle bariyer aracın bir tarafından girdi, diğer tarafından çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA