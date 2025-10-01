Denizli Özel Egekent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tekin, Meme Kanseri Farkındalık Ayında erken teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Ekim ayının dünya genelinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kutlandığını ve bu dönemde erken tanının öneminin bir kez daha masaya yatırıldığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tekin, "Her yıl milyonlarca kadını etkileyen meme kanseri, erken evrede tespit edildiğinde tedavi başarı oranını yüzde 90’ın üzerine çıkarıyor. Düzenli mamografi taramaları ve kendi kendine muayene gibi basit yöntemlerle hastalığın erken teşhisinin mümkün olabiliyor. Erken tanı, meme kanserinde hayatta kalma şansını dramatik bir şekilde artırır" diyerek, kadınların farkındalık etkinliklerine katılımını teşvik etti.

Farkındalık ayında yapılan ücretsiz tarama kampanyalarının önemine dikkat çeken Op. Dr. Mustafa Tekin, "Erken tanının faydaları, istatistiklerle de destekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, meme kanseri vakalarının yüzde 40’ı erken evrede yakalandığında tam iyileşme sağlanabiliyor. Ancak geç teşhislerde tedavi süreci zorlaşıyor ve metastaz riski artıyor. Kadınlar 40 yaşından itibaren yıllık mamografi yaptırmalı. Bu kanserin sessiz ilerleyişini durdurmanın en etkili yolu. Meme kanseriyle mücadelede erken tanı, bireysel ve toplumsal bir sorumluluk haline geliyor. Farkındalık ayı etkinlikleri, seminerler ve sosyal medya kampanyalarıyla bu mesajı yaymayı amaçlıyor. Erken tanı sayesinde birçok hayat kurtulabilir, lütfen ihmal etmeyin. Bu ay, kadınların sağlığını korumak adına atılacak adımların dönüm noktası olabilir" ifadeleriyle herkesi düzenli kontroller için harekete geçmeye çağırdı.