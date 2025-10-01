Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de insani yardım amacıyla görev yapan sivil gemilere yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında, aralarında 3 Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 11 kişinin Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından karaya tahliye edildiğini duyurdu.

Türkiye Gazze Yolcularını Yalnız Bırakmadı

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir."

İsrail ablukasını aşarak Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’nun hedefine yaklaşık 90 deniz mili kaldığı açıklandı. Filo yolculuğuna ilişkin güncel bilgiler, ABD merkezli X platformundaki resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Paylaşımda, filonun şu anda yüksek riskli bir bölgede seyrine devam ettiği belirtilirken, İsrail’in “gözdağı vermeye yönelik” taktiklerine rağmen yolculuğun sürdüğü ifade edildi. Ayrıca, filodaki tüm katılımcıların güvenliğinin sağlandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.