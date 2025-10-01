2023-2024 sezonunda İnegöl Kafkasspor'u çalıştıran İsmail Güldüren'in ekibinde yer alan çalışkan futbolcu, kendisini parlatan hocasıyla bu kez Bordo Beyazlı kulüpte buluştu. 1 sezon Kafkasspor forması giyen Kerem Dönertaş, 2024-2025 sezonunda ise Kahraman Maraş İstiklal'e transfer olmuştu.



Sezon başında İnegölspor'a imza atan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynanan 6 lig maçının tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Karaman FK ve Kastamonuspor deplasmanlarında birer gol atma başarısı gösteren genç oyuncu, hırsı, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve kesicilik özelliği ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.



Teknik Direktör İsmail Güldüren'in vazgeçemediği futbolculardan biri olan Kerem Dönertaş, dinamizmi ile hem takımı hem de tribünleri harekete geçiriyor.



KEREM DÖNERTAŞ KİMDİR?

2 Temmuz 2001 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Futbola olan merakı nedeniyle ailesi tarafından İzmirspor'un alt yapısına yazdırıldı. 3 yıl burada eğitim aldı. 17 yaşına geldiğinde Buca Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 1 yıl sonra ise Karşıyaka'nın yolunu tuttu.



Karşıyaka Kulübü'nde 2 sezonda toplamda 8 maça çıktı. Daha fazla süre almak için bu kez İzmir Çoruhlu FK'ya transfer oldu. Ancak yeni takımda da sadece 8 kez forma giyebildi.



20 yaşına geldiğinde Yunusemre Belediyespor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performans oldukça dikkat çekiciydi. 2 sezonda 42 kez forma giyerek İnegöl Kafkasspor'un ilgisini çekti. 22 yaşında İnegöl Kafkasspor formasıyla bir sezonda 28 kez forma giyerek kariyer rekorunu kırdı.



Kafkasspor'da etkili futbolu nedeniyle bir çok kulübün radarına takıldı. Geçtiğimiz yıl Kahraman Maraş İstiklal takımına transfer oldu. 1 sezon bu kulüpte formayı terleten oyuncu, sezon başında ise Sultan Su İnegölspor'a imza attı.