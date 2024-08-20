Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Ataevler Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nin üstyapısı yenilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’ye prestij cadde daha kazandırıldı. Kartepe Ataevler Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nin üstyapısını yenileyen büyükşehir belediyesi, mineral parke yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri, yağmursuyu ızgaraları, binder asfalt serimi yapılan cadde de son kat aşınma asfalt serimini de tamamladı. Bin 100 metre uzunluktaki İsmet Paşa Caddesi toplu taşıma araçları tarafından da kullanılan işlek bir cadde. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışmasıyla konfor ve estetik görünüme kavuşan cadde dekoratif aydınlatma direkleri, yenilenen yaya kaldırımları ve asfaltı ile vatandaşların beğenisini kazandı.