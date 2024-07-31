İstanbul Sanayi Odası (İSO), Haziran ayında açıkladığı “İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023” araştırmasının ardından, daha küçük ve orta ölçekli kuruluşları kapsayan “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İnegöl’den 4 firma listede yer aldı.

İSO İkinci 500-2023 araştırması, her yıl olduğu gibi bu yıl da KOBİ’lerin içinden geçmekte olduğu ekonomik ve finansal koşulları, ihracat performanslarını, AR-GE ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin göstergeleri açısından önemli sonuçlar ortaya koydu.

İşte İSO İkinci 500 listesinde yer alan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı firmalar;

Listede 3’ncü sırada Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş., listede 247’nci sırada yer alan isminin açıklanmasını istemeyen firma, 336’ncı sırada Eskapet Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ve 472’nci sırada Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Kaynak: HABER MERKEZİ