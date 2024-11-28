İspanya’da şehirleri alt üst eden ve sular altında bırakan sel felaketinde binlerce ev kullanılamaz hale gelirken, 205 kişi de hayatını kaybetmişti. Sel felaketinde ayrıca binlerce kişi de yaralanmıştı.

450168538 1007710864693902 8216639632802880779 NİNEGÖL’DEN MEKTUP GÖNDERİLDİ

Tüm dünyadan İspanya’ya geçmiş olsun dilekleri iletilmiş, destek mesajları yayınlanmıştı. Destek ve yardım talebi içeren bir mesajında İnegöl’den gittiği ortaya çıktı.

İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği’nin Kasım ayının ilk haftasında İspanya'nın Türkiye Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho’ya bir mektup gönderdiği, mektupta dernek üyeleri olarak felaketzedelere yardım göndermeye hazır oldukları iletildi.

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BÜYÜKELÇİ'DEN MEKTUPLU CEVAP

Gönderilen mektup İspanya Türkiye Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho’yu duygulandırdı. Destek talebine mektupla cevap veren Büyükelçi Sancho, “Ülkem adına ve kendi adıma hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten içten mektubunuz için teşekkürlerimi iletmek isterim. Sevgi dolu ve yürekten sözlerinizi İspanyol kurumlarına ileteceğimden hiç şüpheniz olmasın. Saygılarımla” dedi.

Whatsapp Image 2024 11 28 At 11.30.07“HER ZAMAN YANINDAYIZ” MESAJI

İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği’ne ulaşan mektuba ilişkin bir açıklama yapan Dernek Başkanı Mehmet Nuri Tayyar, “İspanya'da yaşanan sel felaketinden dolayı İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği yönetim kurulumuzca üzüntülerimizi bildiren, aynı zamanda kendi çapımızda felaketzedelere yardım göndermeyi içeren bir mektup kaleme almıştık. İspanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Cristina Latorre Sancho basın yayın sorumlumuz Ahmet Şen adına İspanya adına teşekkürlerini sunduğu mektupla cevap gönderdi. Kendilerine hem teşekkür ediyor, hem de yeniden geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnegöl halkı ve dernek olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.” diye konuştu.

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Kaynak: ÖZNUR DEDE