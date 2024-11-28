Adanalı gazeteci yazar şair Mustafa Özke’nin şiirleri Türk Cumhuriyetleri’ndeki yazın dünyasının saygın profesörleri ve değerli sanatçıları tarafından Azeri, Özbek, Kırgız ve Kazak dillerine çevrildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Şehmus Özke’nin şiirlerini, Kazakistanlı Prof. Dr. Gülnaz Fayzulla, Prof. Dr. Dosbol İslam, Azerbaycanlı şair ve çevirmen Dr. Shermurod Subhon, Azerbaycanlı şair ve yazar Ekber Qosalı ve 14 ülkede kitapları yayınlanan Kitob Dünyasi gazetesi baş redaktörü Xosiyet Rüstem Özbek, Azeri, Kırgız ve Kazak dillerine çevirdi. Şiirler, dünya çapında tanınan Kitop Dünyasi adlı gazetede ve çeşitli bilgisunar sitelerinde yayınlandı. Başta yazar Coşkun Karabulut olmak üzere, Türk Cumhuriyetleri’nde şiirlerini farklı dillere çeviren profesörlere ve sanatçılara teşekkür eden gazeteci Mustafa Özke’nin yazın dünyasının çeşitli alanlarında başarı ve ödülleri de bulunuyor.

ALTIN KOZA’DA FİNALE KALDI

Adana 29. Altın Koza Film Festivali’nde finale kalan “Büyük Saat’ten Taşköprü”ye ile Seyhanspor’un 100. Yılı’nda hazırlanan “Cumhuriyet Çocukları” belgeselinin de metin yazarlığını yapan gazeteci Mustafa Özke’nin, “Cem Alfabesi”, “Kum Kamyonları”, “İğne Oyası”, “Dışarıdaki Ben”, “Mor Penalı Mandolin” ve “Umut Tohumları” gibi kısa öyküleri ve çeşitli şiirleri başarılı yazın emekçileri tarafından sanal ortamlarda seslendirildi.

YAPITLARI EZGİLENDİ

Mustafa Özke’nin “Var mı İstanbul Kadar” ve “Yalnız Kal Anla” adlı eserleri, “Akdeniz Akşamları”nın ünlü bestecisi ve söz yazarı Serhan Kelleözü tarafından ezgilendi.

Türkiye dışında Bosna – Hersek, Suriye ve Kuzey Kıbrıs’ta fotoğraf çalışmalarına katılan yazar Mustafa Özke’nin “Çatırya”, “Zifiri Karanlıkta Bir Mum Işığı” ve “Kısa Öyküler Uzun Yaşamlar” adlı üç kitabı bulunuyor.

PUDUHEPA ve HACI BEKTAŞİ VELİ ÖDÜLLERİNİN SAHİBİ

Öte yandan, gazeteci yazar Mustafa Özke’nin, Adana’da 2018 yılı Puduhepa Onur Ödülü, Nevşehir’de “İğne Oyası” öyküsüyle Hacı Bektaşi Veli Ödülü, Antalya’da “Sapan” şiiriyle Kaygusuz Abdal Özel Ödülü, Osmaniye’de “Nisan Yağmurları” şiiriyle M. Cemal Şenadam Özel Ödülü, İstanbul’da “Karpuz Çekirdeğinden Entariler” öyküsüyle Sennur Sezer başarı ödülü, Adana’da “Kendini Sevmekle Başla Hayata” köşe yazısıyla birincilik ödülü, Ankara’da “Zifiri Karanlıkta Bir Mum Işığı” söyleşisiyle ikincilik ödülü, Gaziantep’te “Canevi” şiiriyle Vahittin Bozgeyik ödülü, Adana’da “Cimri” köşe yazısıyla mansiyon ödülü, Osmaniye’de “Deniz Feneri” şiiriyle üçüncülük ödülü, Malatya’da “Umut Tohumları” öyküsüyle başarı ödülü, Mersin’de “Silifke” şiiriyle mansiyon ödülü, Malatya’da “128 Ramiz” öyküsüyle başarı ödülü, Kütahya’da “Papatyalar” şiiriyle özendirme ödülü, Adana’da “Yelken” şiiriyle üçüncülük ödülü, Osmaniye’de “Burgazada” şiiriyle başarı ödülü ve Adana’da “Yaka Mendili” köşe yazısıyla 2019 yılı ÇGC Özel Ödülü gibi çeşitli başarıları biliniyor. Mustafa Özke, “Sürekli Basın Kartı” sahibi olup evli ve iki çocuk babasıdır.