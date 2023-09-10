FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında milli oyuncu Jenni Hermoso’ya yaptığı hareket sonrasında tepki çeken İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales’in 20 Ağustos’ta oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında seremonide İspanyol futbolcu Jenni Hermoso’ya yaptığı hareket tepki çekmişti. Olayların büyümesinin ardından Rubiales’in istifası istenmişti. Luis Rubiales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

FIFA, Rubiales’in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırıldığını duyurmuş, İspanyol futbolcu Jenni Hermoso da savcılığa başvurmuştu.

Luis Rubiales 2018 yılından beri İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı görevini yürütüyordu.