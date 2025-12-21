İspanya'dan İngiltere'ye gitmekte olan bir EasyJet uçağında tüyler ürperten bir olay yaşandı. Uçakta bulunan 89 yaşındaki İngiliz bir kadın yolcunun, uçağa alınmadan önce yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

İddialara göre yaşlı kadın, kendisine eşlik eden beş yakınıyla birlikte uçağa bindirildi. Yakınlarının, kabin ve yer hizmetleri personeline kadının rahatsız olduğunu ancak sadece uyuduğunu söyledikleri öne sürüldü. Uçak kalkış için taksi yaparken durumdan şüphelenen kabin görevlileri kontrol gerçekleştirdi ve kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine uçak pistten geri döndü; yaşanan olay seferin yaklaşık 12 saat gecikmesine yol açtı.

“SORUN YOK BİZ DOKTORUZ”

Yolcular, yaşlı kadının vücudunun tekerlekli sandalye ile uçağın arka kısmındaki koltuklara taşındığını ve ailesi tarafından koltuğa yerleştirildiğini anlattı. Bir görgü tanığı, yer görevlisinin kadının belirgin derecede kötü görünümü hakkında soru sorduğunu, ancak ailenin "sadece yorgun" olduğunu söyleyerek uçağa bindiğini öne sürdü. Hatta bir yolcu, aile üyelerinden birinin görevliye "Sorun yok, biz doktoruz" dediğini duyduğunu öne sürdü.

Yolculardan Petra Boddington, sosyal medyada yaptığı paylaşımda EasyJet'i sert bir dille eleştirerek, "EasyJet, ne zaman ölü insanları uçaklara almaya başladınız? Ciddi misiniz!" ifadelerini kullandı. Boddington, kadının 'çıplak gözle bakıldığında bile ölü gibi göründüğünü, tekerlekli sandalyede baygın bir şekilde yattığını' ve ailenin tüm bu riski 'sırf cenaze nakil masrafından kurtulmak için' aldığını düşündüğünü belirtti.

Marbella’da yaşayan ve uçuşta bulunan 19 yaşındaki Elizabeth Rowland ise, daha uçağa binmeden önce kadını gördüğünü ve boyunluk takan, boyun yastığıyla desteklenen kadının ‘ölü olduğunu’ anladığını söyledi. Rowland, binmeden önce ailenin kadını uyandırmaya çalıştığını ve hayattaymış gibi davrandığını, ancak uçak geri döndüğünde ve sağlık ekipleri geldiğinde ailenin "hiçbirinin üzgün, panik veya şok olmuş görünmediğini, tamamen sakin olduklarını" söyledi.

EASYJET İDDİALARI REDDETTİ

Tüm bu iddiaların ardından EasyJet’ten konuya ilişkin bir açıklama geldi. Hava yolu şirketi, yolcuların aktardığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu yolcunun uçağa alındığı sırada hayatta olduğunu ve seyahat etmesinde sakınca bulunmadığına dair geçerli bir sağlık/uygunluk belgesine sahip olduğunu açıkladı. EasyJet, kamuoyuna yansıyan iddiaların doğru olmadığını vurguladı.