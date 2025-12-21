Yapay zekanın iş gücü piyasasında yarattığı dönüşüm sürerken, şirketlerin art arda duyurduğu toplu işten çıkarmalar yılın en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.

Challenger tarafından yayımlanan rapora göre, ABD’de 2025 yılına gelindiğinde toplam 1,17 milyon kişi işini kaybetti. Bu sayı, Covid-19 salgınının etkili olduğu 2020’de kaydedilen 2,2 milyonluk işten çıkarma dalgasından bu yana ulaşılan en yüksek seviye olarak öne çıktı. ABD’li işverenler ekim ayında 153 bin, kasım ayında ise 71 binden fazla çalışanla yollarını ayırdı. Bu işten çıkarmaların 6 binden fazlasında gerekçe olarak doğrudan yapay zeka gösterildi. Amazon ve Salesforce başta olmak üzere birçok büyük teknoloji şirketi de binlerce çalışanını işten çıkarırken, kararlarında yapay zekayı temel neden olarak öne sürdü. Raporda, yalnızca bu yıl yapay zeka nedeniyle işini kaybedenlerin sayısının 55 bine ulaştığı belirtildi. Enflasyonun arttığı, vergi yüklerinin yükseldiği ve şirketlerin maliyet baskısı altında olduğu bu dönemde, yapay zeka firmalar için hızlı ve kısa vadeli bir tasarruf aracı olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka işlerin yüzde 11,7’sini üstlenebiliyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından yayımlanan bir araştırma ise yapay zekanın halihazırda ABD iş gücü piyasasındaki işlerin yüzde 11,7’sini yerine getirebilecek kapasiteye sahip olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre, finans, sağlık ve diğer profesyonel hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde yapay zeka kullanımı, toplamda 1,2 trilyon dolara varan ücret tasarrufu potansiyeli barındırıyor.

Amazon

Şirket, yapay zeka da dahil olmak üzere "en büyük yatırımlarına" yönelmek amacıyla tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgasını duyurarak 14 bin kurumsal pozisyonu azalttı.

Microsoft

Şirket, 2025 yılına kadar toplamda yaklaşık 15 bin işten çıkarma gerçekleştirdi ve temmuz ayındaki son duyurusunda 9 bin pozisyonun daha kaldırılacağını bildirdi.

Salesforce

Şirket, yapay zeka desteği sonrası 4 bin destek personelini işten çıkardı.

IBM

Şirket kasım ayında, yaklaşık 3 bin çalışanı etkileyebilecek küresel yüzde 1'lik bir işten çıkarma duyurdu.

CrowdStrike

Siber güvenlik yazılımı üreticisi CrowdStrike, mayıs ayında iş gücünün yüzde 5'ini veya 500 çalışanını yapay zeka kaynaklı işten çıkaracağını açıklamıştı.

Workday

İnsan kaynakları platformu Workday, yapay zekaya daha fazla yatırım yapmak amacıyla iş gücünün yüzde 8,5'ine denk gelen yaklaşık 1.750 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.