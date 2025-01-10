Kaza, sabah saat 07.45 sıralarında Isparta-Konya kara yolu Eğirdir Dağ Komando Okulu kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet B.'nin kullandığı 32 E 5278 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Mehmet B. ve yanındaki Şengül B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları hastaneye sevk etti. Kazada araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA