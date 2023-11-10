Durmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem milletvekilliği genel seçimleri, Cumhur İttifakı’nın zaferi ile sonuçlanmış, Cumhur İttifakı TBMM çoğunluğunu elde ederken Cumhurbaşkanımız ve liderimiz SN. Recep Tayyip Erdoğan aziz Türk Milletimizin oyları ile yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.

Genel seçimler sonrası tüm AK Parti teşkilatları olarak ara vermeksizin hazırlandığımız 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği aday adaylıkları için başvuru tarihleri genel merkezimiz tarafından belirlenmiştir.

Bu takvime göre AK Partiden Belediye Başkan Aday Adayı olmak için başvuru tarihi 9 Kasım itibari ile başlayıp 17 Kasım 2023 Cuma gününe kadar devam edecektir. Belediye Meclis Üyeliği Aday Adayları için ise son başvuru tarihi 3 Aralık 2023 Pazar günü olarak belirlenmiştir.

Yerel yönetim anlamında dünyaya örnek çalışmaları ortaya koyan ve ülkemizdeki belediyecilik anlayışını değiştiren, gerek sosyal belediyecilik gerekse hizmet belediyeciliği anlamında ülkemizde yeni bir dönem başlatan partimizden aday adayı olacak tüm İnegöl sevdalılarına şimdiden başarılar diliyorum. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah...