Cumartesi sabahı başlayan saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aştı. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 704'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 143'ü çocuklar, 105'ini ise kadınlar oluşturuyor. Bununla birlikte, İsrail Gazze'deki 2 mülteci kampını da hedef aldı. Gazze'de tam abluka ilan edildi. İsrail, Gazze'ye su ve elektrik akışını kesti. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ise 7 Ekim'den bu yana 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını açıkladı. Diğer taraftan, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında iki gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail-Filistin hattında çatışmalar şiddetlendi. Her iki taraftan da sivil can kayıpları artıyor. Gazze tam ablukaya alındı.

10 EKİM İSRAİL-FİLİSTİN HATTINDA DAKİKA DAKİKA YENİ GELİŞMELER

09:44 İSRAİL ORDUSU GAZZE SINIRINDA KONTROLÜ TAMAMEN SAĞLADIKLARINI DUYURDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile çatışan İsrail askerlerinin, Gazze çevresindeki kasaba ve yerleşim yerlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için kararlılıkla hareket ettiği ve İsrailli yaralıları tahliye ederken Filistinli unsurların elindeki birçok silaha da el koyulduğu ifade edildi.

"Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladık. İsrail topraklarında silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse eminiz." ifadelerine yer verilen açıklamada, çatışma bölgelerinde çok sayıda Kassam Tugayları unsurunun öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada bölgede Kassam Tugayları ile çatışmaların halen devam edip etmediğine açıklık getirilmedi.

08:48 FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ARAP LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İsrail saldırılarının durdurulmasının imkanları üzerine görüşmeler yaptı.

08:30 İSRAİL'DEN FİLİSTİNLİLERE: MISIR'A GİDİN

İsrail ordusu hava saldırılarından kaçmak isteyen Filistinlilere Mısır'a gitmelerini söyledi. Refah kapısının hala açık olduğunu hatırlattı. İsrail Gazze'de bir gecede 200'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı

07:55 İSRAİL DENİZDEN DE VURMAYA BAŞLADI

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğunu bildirdi.

06:35 GAZZE YOĞUN BOMBARDIMAN ALTINDA

İsrail ordusu Demir kılıçlar operasyonunun başından bu yana Gazze'de 1707 hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail Hava Kuvvetleri sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki meskun bölgelere bir dizi yeni saldırı başlattı. Beyt Lahya'da bir eve düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişilik aile hayatını kaybetti.

Hamas'la çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 134'e çıktı, bu 2006'daki 2. Lübnan savaşında ölen asker sayısından fazla.