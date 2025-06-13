İran basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in Tahran’a gerçekleştirdiği hava saldırısında, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun eski başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından İran hava sahasını kapatırken, ülke lideri Ayetullah Hamaney, İsrail’e güçlü bir yanıt verileceğini duyurdu. Öte yandan İsrail, İran’ın misilleme amacıyla 100 insansız hava aracını havalandırdığını bildirdi.

Saldırılarda 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti: İşte o isimler

İsrail'in İran'a saldırılarında 6 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim’in aktardığına göre, İsrail’in sabaha karşı İran’ın çeşitli şehirlerine düzenlediği hava saldırılarında, nükleer alanda çalışan bilim insanları Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi hayatını kaybetti.

Saldırıda ölen Feridun Abbasi, geçmişte İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2010 yılında ise İsrail’in sorumlu tutulduğu bir suikast girişiminden yaralı olarak kurtulmuştu.

Hayatını kaybeden bir diğer isim Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi'nin rektörlüğünü yürütüyordu.

İsrail’in hedef aldığı noktalar arasında başkent Tahran’ın yanı sıra Tebriz, Natanz’daki nükleer tesisin bulunduğu İsfahan ile Loristan ve Kirmanşah şehirleri yer aldı.

Tahran’daki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarda ise ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi yaralandı.

Hava sahası kapatıldı

Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Değerli vatandaşlarımızdan, havalimanlarına şahsen gitmekten kaçınmaları ve uçuşların son durumunu medya aracılığıyla takip etmeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Natanz Nükleer Tesisi de hedef alındı

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği hava saldırısında, İsfahan eyaletinde yer alan Natanz Nükleer Tesisi’nin de hedef alındığı bildirildi. Devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerde, tesisten yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü; ancak tesisin uğradığı hasara dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Saldırının ardından Natanz nükleer tesislerine yakın bölgedeki Kum-İsfahan otoyolunun trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, Trafik Polisi Başkanı Seyyid Teymur Hüseyni konuya dair yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıları sonrasında güvenlik gerekçesiyle otoyolun ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapatıldığını belirtti.

Olayla ilgili daha ayrıntılı bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde yapılacağı ifade edildi.

Devlet televizyonuna konuşan İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şakarçi ise İsrail'e sert yanıt vereceklerini belirterek, "İsrail ağır bir bedel ödeyecek ve İran Silahlı Kuvvetleri'nden sert bir yanıt alacaklar. İsrail ve ABD yüzlerine sert bir tokat yiyecekler. İran halkı endişelenmemeli. İsrail saldırısında sivil yerleşim yerleri de hedef alındı" ifadelerini kullandı.

Tebriz de vuruldu: 2 ölü, 6 yaralı

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İsrail'in Tebriz kentinde 5 noktayı hedef aldığını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Mecid Ferşi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Said Abad'daki Şehit Kerimi Kışlası, Emand'daki Zehra Kışlası ve Serderud'daki radar merkezi İsrail'in hedef aldığı yerler arasında yer aldı. Bu saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı." dedi.

İranlı yetkili, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri hakkında bilgi vermedi.

İsrail, İran'ın Kirmanşah şehrine de saldırdı

İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

Kasrı Şirin kentinde 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Saldırılarda Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 1 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Kasrı Şirin Valisi Muhammed Şefii, konuya ilişkin bilgi verdi.

Saldırıda sivil alanların hedef alındığını belirten Şefii, "Ticari geçişler açısından önemli bir güzergah olan Hüsrevi Sınır Kapısı hedef alındı. 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı" dedi.

Hamaney: İsrail'e karşılık verilecek

İran lideri Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.

Devlet televizyonuna göre, Ali Hamaney İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir" ifadesini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır." ifadesine yer verdi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü: İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi de "İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler" dedi.

İran'dan İsrail'e misilleme: 100'den fazla İHA yönlendirildi

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti.

Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İran'dan İsrail’e kamikaze İHA'ların gönderildiğini duyurdu.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda ise İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürüldüğü teyit edilirken İran genelinde gerçekleştirilen saldırılarda 200'den fazla savaş uçağının kullanıldığı aktarıldı.

İsrail basını, güvenlik kaynaklarının bir kaç saat içerisinde İran'ın misillemede bulunacağını tahmin ettiğini aktarmıştı.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatmasının beklendiğine işaret edilmişti.