İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ve çevresindeki bazı beldelerde geniş çaplı tahliyeler yapılmasını talep etti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Han Yunus'taki Selka, Karara, Beni Suheyla, Abasan, Huzaa, Şeyh Nasır, Satr ve Mahatta bölgeleri ile şehir merkezinin boşaltılmasını istedi. Adraee, bu bölgelere yapılan tahliyelerin insani yardım bölgelerine yönlendirme amacı taşıdığını belirtti ve Hamas ile diğer grupların bu bölgelerden İsrail'e füze attığını iddia etti.

Bu çağrılar, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yapılan bir dizi tahliye çağrısından birini oluşturuyor. Bölgedeki birçok Filistinli, çatışmalar ve saldırılar nedeniyle zorla yerinden edildi. Çoğu, ailelerinin yanında ya da açık alanlarda geçici olarak barınmak zorunda kaldı. Gazze'deki altyapının büyük ölçüde tahrip olması, su, elektrik ve iletişim gibi temel hizmetlerin eksikliğiyle birlikte, Filistinliler salgın hastalık riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Gazze hükümetinin medya ofisi, İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana zorla yerinden edilen Filistinli sayısının iki milyona ulaştığını açıkladı.