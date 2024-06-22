Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı ve Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda en az 42 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İSRAİL SİVİLLERİ VURMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 260. gününe girerken, Gazze'deki yetkililer ordunun sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

EN AZ 42 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki yetkililerin açıklamasına göre, İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı ve Tuffah Mahallesi'ne gerçekleştirdiği bombardımanlarda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 42 Filistinli yaşamını yitirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'ndeki tarihi mülteci kamplarından biri olan Şati'de, İsrail'in evlere düzenlediği saldırılarda 24 kişi öldü.

Tuffah Mahallesi'ndeki evlere yapılan saldırıda ise 18 Filistinli yaşamını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun bir çaba gösteriyor.

"HALKIMIZA KARŞI İHLALLERİN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Hamas, İsrail'in askeri hedefleri vurduğu iddiasına dair bir yorum yapmazken, Şati Kampı'na yönelik saldırılarda "İsrail'in yerleşim alanlarını bombaladığını ve çocuklar, kadınlar ve yaşlılar üzerinde yeni bir katliam gerçekleştirdiğini" belirtti. Hamas açıklamasında, saldırıların sivil halkı hedef aldığını vurguladı ve "İsrail'in işgal güçleri ve liderleri, halkımıza karşı işledikleri ihlallerin bedelini ödeyecekler" dedi.