Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) içerisinde, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvuruları bugün itibariyle başladı. Belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri için aday adayları, 15 Aralık Cuma gününe kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Mahalli İdareler Seçimleri Aday Adaylığı Süreci hakkında yazılı bir açıklama yaparak, belediye başkanı aday adaylarının bizzat MHP Genel Merkezi'ne başvurarak gerekli formları dolduracaklarını ifade etti. Belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi aday adayları ise müracaatlarını bulundukları il ve ilçe teşkilatlarından gerçekleştirecekler.