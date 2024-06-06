İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu, ilk belirlemelere göre 39 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde birçok yerinden edilmiş kişinin barındığı okulu bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, saldırıda hayatını kaybeden 39 kişinin cenazeleri Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı ve onlarca yaralı hastaneye getirildi. Hastanenin kapasitesinin üç katı yaralı ve hasta ile dolduğu, ölü ve yaralıların gelmeye devam ettiği vurgulandı.

İsrail'in bu katliamları ile soykırım suçu işlediği ifade edilen açıklamada, Amerika'nın İsrail'e verdiği silah ve askeri destek ile bu soykırımın sürmesine olanak tanıdığı için kınama yapıldı.

Açıklamada, bu insanlık ve uluslararası hukuka karşı işlenen suçlardan tamamen İsrail ve Amerikan yönetiminin sorumlu olduğu belirtilerek, tüm dünyaya bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-Amerikan saldırılarını kınama çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardan, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımı durdurmak için İsrail'e baskı yapmaları talep edildi.

Ayrıca, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik bu günlük katliam ve soykırımlara katılan İsrailli ve Amerikalı savaş suçlularını yargılama çağrısında bulunuldu.