Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 22 mavi bayraklı plajının her birini 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonuna en iyi şekilde hazırlıyor. Bölge halkı ve turistlerin konforlu bir tatil geçirmesi için temizlik ve kurulum çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir’in plajları yazın gözdesi olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Balıkesir’in eşsiz güzellikteki sahillerini yaz sezonu için hazır hale getirme çalışmalarına devam ediyor. Kendi sorumluluğunda bulunan 22 mavi bayraklı plajında gerçekleştirdiği kum eleme, yabani ot ve çevre temizliğinin yanı sıra; iskele, soyunma kabini, duş üniteleri ve tuvalet kurulumlarına hızla devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaptığı çalışmalarla bölge halkı ve turistlerin takdirini topluyor. Türkiye’nin en güzel sahillerini bünyesinde bulunduran Balıkesir’de turizmin gelişmesine de katkı sunan hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bölge potansiyelini artıracak çalışmalarına düzenli olarak sezon boyunca devam edecek.

Yapılan sezon hazırlıklarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakinur Duru Çakırmanoğlu, “Düzen burada çok güzel. Kumsalın temizlenmesi harika. Çünkü 10 senedir böyle bir şeyler olmuyordu burada, geldiğim için çok yakından biliyorum. Duşların olması çok güzel. Kabinler koyuyorlar buraya belediye tarafından. Bunlar güzel şeyler” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin sezon hazırlıklarını yaptığını söyleyen Ulaş Ağan ise, “Kum eleniyor, temizleniyor, duşlar kuruluyor. Gayet iyi, güzel ve memnunuz” diye konuştu.

İlk kez böyle bir çalışmaya şahit olduğunu belirten Ziya Akbalık ise, “Temiz, ağaçlar dikilmiş, pislikler temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nden çok memnunuz. Çok mutlu olduk” dedi.

Sahillerinin bakıma alındığını ifade eden Neval Pekkaynak, plajlarda sahillerin ve tuvaletlerin çok güzel temizlendiğini söyledi. Bülent Kaya ise çevre düzenlemesi ve temizlikle ilgili hiçbir problemlerinin olmadığını ifade etti.