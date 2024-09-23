İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda can kaybı 182'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısı 182'ye, yaralı sayısı ise 727'ye ulaştı. Yoğun bombardımanın bilançosu giderek ağırlaşıyor. Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında çocuklar, kadınlar ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sabah saatlerinden bu yana İsrail Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'da 300'den fazla Hizbullah hedefini vurduğunu açıklamıştı. Hizbullah ise İsrail ordusunun çeşitli askeri noktalarına çok sayıda roket fırlatıldığını ve saldırıların "İsrail'in güney ve Bekaa bölgelerini hedef alan düşman saldırılarına karşılık" olduğunu belirtmişti. İsrail'in kuzeyindeki 2 askeri mevzinin ve Hayfa kentinin kuzeyindeki Rafael savunma sanayi komplekslerinin bombaladığını ifade etmişti.

IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari ise, "Yakın gelecekte Bekaa Vadisi'ndeki hedefleri vurmaya hazırlanıyoruz. Bekaa Vadisi'ndeki köylerde yaşayan Lübnanlıları uyarıyorum. Füzelerin ve silahların depolandığı binaların yakınında ya da evlerin içinde bulunan sakinler, derhal onlardan uzaklaşın" açıklamasını yapmıştı.

Lübnanlılar İsrail’in saldırıları nedeniyle bölgeden kaçmaya başladı

Saldırılar nedeniyle yüzlerce kişi ülkenin güneyindeki bölgelerden başkent Beyrut ve Sidon şehrine göç etmeye başladı. Lübnanlıların bölgeden ayrılması nedeniyle yoğun trafik oluştuğu görüldü.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas El-Halebi yaptığı açıklamada, Beyrut ve Lübnan Dağı bölgesindeki bazı okulların yerinden edilmiş insanlar için barınma merkezine dönüştürüldüğünü söyledi.

Lübnanlı telekom operatörü Ogero'nun Başkanı Imad Kreidieh, Lübnanlıların bugün İsrail tarafından gelen 80 binden fazla şüpheli arama aldığını ve arayanların insanların tahliye edilmesini istediğini belirtmişti.