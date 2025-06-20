AZAN YA BELASINI YA DA MEVLASINI BULUR!

Orta doğuyu kan gölüne çeviren canilikte Hitleri geçen İsrail’in 9. Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırılarını sürdürmekten kaçınmıyor! İnsan hak ve hukukunu hiçe sayarak, tüyü bitmemiş bebeler, kadın ve yaşlılara cehennem azabı çektirmekten büyük bir haz duyduğuna şahit olduğumuz şu günlerde yaşanan saldırıları ibretle ve hayretle izlemekteyiz.

Birçok bilim adamının ortaya attığı kıyamet senaryolarını aratmayan bu katillere dur diyenin olmadığını, üstüne üstlük bu katillerle işbirliği yaparak bu kıyıma yardımcı olanları da lanetle kınıyoruz!..

Evet, bazı bilim adamları iyice yaşlanmış dünyamız için çeşitli kıyamet senaryoları yazmakta ve senaryoların bir kısmı da belgesel programlarda yayınlanırken, bütün dünyanın gözleri önünde İsrail’in adeta kıyamete hız verdiğine şahit oluyoruz.

Bilim adamlarınca ortaya atılan bir senaryo ya göre; dünyamızdan kat, kat büyüklükte bir gezegenin kendi yörüngesinden çıkıp uzayda boşlukta yol alırken önüne gelen tüm asteroitleri kendi çekim alanına alarak yoluna devam edip, dünyamıza yaklaşıp dünyayı da yok edeceğini söylemekteler. Bu haydut gezegenin dünyamıza çarparak kıyametin kopacağı anlamına gelmekte olacağı vurgulansa da şu sıralar bir avuç İsrail’in kıyamet hazırlığı içinde olduğu ortada!

Tabi bu senaryolar sadece bununla ibaret değil. Küresel ısınma sonucu da dünyanın bir kıyamet yaşaması anlatılırken, küresel ısınmaya yardımcı olan İsrail kullandığı füze ve bombalarla yapacağından geri kalmadığı da ortada.

Oysa gerçekte olabilecek bir kıyamet senaryosunun yakın bir gelecekte yaşamamıza pek de uzak değiliz. İşte size canlı örnek: İsrail’in İran’ı, İran’ın da İsrail’i vurması sonrası her iki devlet Nükleer silahları devreye sokacakları restleşmeleri bütün dünyayı tedirgin eden bir durum olsa da bu kumarın sonunun nereye varacağını kestirmek mümkün değil!

Bütün dünyanın merakla beklediği anlamsız savaşın ve soykırımın sonu ne zaman gelecek sorusu? Bütün dini kitaplarda azan toplumların sonunda helak olduklarını, inanan insanların da bunu çok iyi bildikleri malum!

Hani güzel bir söz vardır:

“Azan ya belasını, ya da Mevla’sını bulur!”

Peki, bu anlamlı sözü dinleyen var mı?

Savaşın veya bir değişle katliamın ne zam son bulup o bölgede insanlar rahata ereceği?

Soru, soru ve de sorular! İki günlük dünyayı insanlara ve insanlığa harem edenleri bizler Allah’a havale ediyoruz!..

Yüce Rabbim Orta doğuyu bu canilerin elinden kurtarsın! Bu kutsal topraklara insanca, birlikte ve kardeşçe kan akıtmadan yaşamayı nasip etsin!