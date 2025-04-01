Avrupa'da yaşanan resesyon riski ve artan Çin rekabeti, otomotivden bankacılığa kadar birçok sektörde işten çıkarmaların hızlanmasına ve işe alımların durmasına neden oldu.

Gerçek iş kaybı 4,3 milyona ulaşabilir

Özellikle otomotiv, bankacılık, mühendislik ve perakende sektörlerinde milyonlarca çalışanın geleceği belirsizleşirken, uzmanlar, kısa süreli sözleşmelerin bitmesi ve çalışma saatlerinin kısalması gibi faktörlerin etkisiyle gerçek iş kaybının 4,3 milyona çıkabileceğini belirtiyor.

Almanya'da otomotiv devi Volkswagen, Audi ve Bosch gibi şirketler, on binlerce kişinin işine son vereceğini duyurmuştu. Bankacılık sektöründeki finans devleri Commerzbank ve Deutsche Bank ise yüzlerce çalışanını işten çıkarma kararı almıştı. Ayrıca, Alman mühendislik devi Siemens de 2027'ye kadar otomasyon alanı başta olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Sendikalar ise artan işsizlik dalgasına karşı hükümetleri harekete geçmeye çağırıyor.

Hangi şirket şaç kişiyi işten çıkarıyor?

Otomotiv sektörü:

Volkswagen: 35.000 kişi

Audi: 7.500 kişi

Porsche: 3.900 kişi

Bosch: 5.500 kişi

Renault: 300 kişi

Bankacılık sektörü:

Commerzbank: 3.900 kişi

Deutsche Bank: 2.000 kişi

Santander UK: 750 kişi

Sanayi ve mühendislik:

Siemens: 6.000+ kişi

ThyssenKrupp: 12.800 kişi

Perakende sektörü:

Puma: 500 kişi

Tesco: 400 kişi

Sainsbury’s: 3.000 kişi

Diğer sektörler:

DHL (Lojistik): 8.000 kişi

bp (Enerji): 4.700 kişi

Tele2 (Telekom): 600 kişi