Avrupa'da yaşanan resesyon riski ve artan Çin rekabeti, otomotivden bankacılığa kadar birçok sektörde işten çıkarmaların hızlanmasına ve işe alımların durmasına neden oldu.
Gerçek iş kaybı 4,3 milyona ulaşabilir
Özellikle otomotiv, bankacılık, mühendislik ve perakende sektörlerinde milyonlarca çalışanın geleceği belirsizleşirken, uzmanlar, kısa süreli sözleşmelerin bitmesi ve çalışma saatlerinin kısalması gibi faktörlerin etkisiyle gerçek iş kaybının 4,3 milyona çıkabileceğini belirtiyor.
Almanya'da otomotiv devi Volkswagen, Audi ve Bosch gibi şirketler, on binlerce kişinin işine son vereceğini duyurmuştu. Bankacılık sektöründeki finans devleri Commerzbank ve Deutsche Bank ise yüzlerce çalışanını işten çıkarma kararı almıştı. Ayrıca, Alman mühendislik devi Siemens de 2027'ye kadar otomasyon alanı başta olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.
Sendikalar ise artan işsizlik dalgasına karşı hükümetleri harekete geçmeye çağırıyor.
Hangi şirket şaç kişiyi işten çıkarıyor?
Otomotiv sektörü:
Volkswagen: 35.000 kişi
Audi: 7.500 kişi
Porsche: 3.900 kişi
Bosch: 5.500 kişi
Renault: 300 kişi
Bankacılık sektörü:
Commerzbank: 3.900 kişi
Deutsche Bank: 2.000 kişi
Santander UK: 750 kişi
Sanayi ve mühendislik:
Siemens: 6.000+ kişi
ThyssenKrupp: 12.800 kişi
Perakende sektörü:
Puma: 500 kişi
Tesco: 400 kişi
Sainsbury’s: 3.000 kişi
Diğer sektörler:
DHL (Lojistik): 8.000 kişi
bp (Enerji): 4.700 kişi
Tele2 (Telekom): 600 kişi