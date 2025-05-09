HATAY (İGFA) - AKUT VAKFI, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay'ın yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla sürdürdüğü projelere bir yenisini daha ekledi.

Turkish Philanthropy Funds (TPF) ve AKUT VAKFI bağışçılarının destekleriyle Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen, 4 birimli (hekimli) Aile Sağlığı Merkezi (ASM), 8 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törenle Sağlık Bakanlığı'na devredildi.

8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen törende; Arsuz Kaymakamlığı, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Arsuz İlçe Sağlık Müdürlüğü, yerel yöneticiler, AKUT VAKFI Mütevelli Heyeti, AKUT VAKFI Yönetim Kurulu Üyeleri, AKUT VAKFI gönüllüleri ve bölge halkı bir araya geldi. Tören kapsamında kurdele kesimi ile merkezin devir teslimi resmi olarak gerçekleştirildi. Merkez, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık personeli atamalarının ardından bölge halkına hizmet vermeye başlayacak.

AKUT VAKFI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki, depremin ilk anlarından itibaren Hatay'da, dayanışmayı büyütmek için var gücüyle çalıştıklarını belirterek, "Aile Sağlığı Merkezi, bir bina olmanın ötesinde; toplumsal dayanışmanın ve kalıcı çözümlerin bir simgesi ve bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminde yeni bir umut. Eğitimden sağlığa, toplumsal iyileşmeye kadar her alanda kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Hatay bizim için bir sorumluluk, bir dayanışma öyküsü. Bu merkezin de bölge halkının çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz" dedi.

AKUT VAKFI Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Pınar Beard ise, 2023'ten bu yana Hatay'da olduklarını belirterek, çok sayıda proje hayata geçirdiklerini söyledi.

Beard, geçen yıl Hatay'da inşa ettikleri iki okulda 800'ün üzerinde öğrencimiz eğitim görüyor. Başarılarıyla bizi her geçen gün umutlandırıyorlar. Bu merkezin de bölge halkının çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. Yanımızda olan tüm kamu personeline, bağışçılarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz.”

