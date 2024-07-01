Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul Arel Üniversitesi mezun olan öğrencilerini coşkuyla uğurladı. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilere önemli nasihatlerde bulunarak öğrencilerin mezuniyet heyecanlarına ortak oldu.

Yoğun ilginin olduğu mezuniyet törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay, İstanbul Arel Üniversitesi Onursal Başkanı Kemal Gözükara, İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. A. Ercan Gegez, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, İstanbul Arel Üniversitesi akademik ve idari personeli, öğrenciler ile aileleri katıldı.

İstanbul Arel Üniversitesi Müzik Kulübü tarafından verilen mini konserle başlayan tören mezun olan öğrencilerimizin kortejinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Coşkulu ve duygusal anların yaşandığı mezuniyette konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bilgi çağını ülke olarak kaçırmamamız gerektiğini ifade etti. Ülkemizdeki genç nüfusun bunun için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerine önemli nasihatlerde bulundu.

İstanbul Arel Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde konuşan Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Heyecanınızın ve coşkunuzun yanı sıra şunu söylemek isterim; diplomayı almak aslında tabii ki biliyorsunuz bir final değil, tam aksine yeni bir başlangıç. Bu başlangıç anında coşkunuzu hiç kaybetmeden kararlılıkla ve çok çalışarak çok istediğiniz ve mutlaka yaparak keyif aldığınız mesleklerinizi yerine getirme yönünde güçlü bir yolculuğa çıkmalısınız. Tabii şunu söyleyeyim bir insanın hayata en faydalı olma biçimini ben hep önce iyi bir insan olmaktan başlatırım. Sonra tabii ki çalışmak tabii ki kararlılık ve hayat boyu adil olmak hayat boyu cesaretli yol yürümek bütün bu sıfatları yan yana eklediğinizde hayata ve insanlığa faydalı olma yolunu çizmiş oluyorsunuz. Tabii ki benim de sizin yaşlarınızda hayallerim vardı. Çok şükür ki hayallerimi bugün başaran bir insan olarak sizlerin karşısındayım. Farklı fırsatları kollayacağız. Birlikte başarmanın keyfini yaşamamız lazım “şeklinde konuştu.

“Bilgi çağını ülke olarak kaçırmamız gerekiyor”

Konuşmasının devamında bilgi çağının gerisinde kalmamız gerektiğinin altını çizen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bunun için gençlerimizin çok çalışması gerektiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu, “Dünya başka bir dönemde başka bir fırsat döneminin başlangıç noktalarında bir çağ yaşıyor. Özellikle bilgi çağı teknoloji çağı dediğimiz bu dönemin milletimiz tarafından ülkemiz tarafından ıskalanmaması gerekiyor ve bunun da en önemli kaynağı sizlersiniz. İstanbul Arel Üniversitesi’nin, bu ülkenin değerlerini, bu ülkenin hiçbir zaman vazgeçmeyeceği unsurlarını koruyarak çağdaş, aynı zamanda evrensel bütün ilkeleri muhafaza ederek iyi bir eğitim sistemiyle sizleri yetiştirmiş olması da bence sizler için çok değerli bir avantaj ve çok değerli bir kılavuz olacak. Bu duygularla tekrar katılmaktan büyük onur duyduğum, keyif duyduğum İstanbul Arel Üniversitesi’nin nice yıllar eğitim hayatımıza özellikle yeni nesillerin yetişmesine çok güçlü katkılar sunmasını diliyorum. Bu ülke, bu şehir, ebediyen var olacak, böyle güçlü kurumlarda ebediyen var olsun ve güzel insanlar yetiştirsin. O güzel insanlar da bizi daha yukarılara daha güzel dönemlere kavuştursun” ifadelerini kullandı.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasının ardından lisans ve meslek yüksekokulu birincileri İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Ercan Gegez tarafından açıklandı. Lisansta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Meral Avcı birinci olurken, Meslek Yüksekokulunda ise Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı öğrencisi Kardelen Polat birinci olarak mezun kütüğüne isimlerini gururla çaktılar.

Öğrenci ve ailelerinin duygu dolu anlar yaşadığı tören, temsili diplomaların verilmesinin ardından öğrencilerin keplerini atması ile sona erdi.