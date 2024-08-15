Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen gençlere barınma imkanı sunan İBB Yurtları için yeni dönem başvuruları başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurtlarına başvurular 16 – 19 Ağustos tarihleri arasında “İstanbul Senin” mobil uygulamasından ve yurt.ibb.istanbul web sitesinden alınacak.

T.C. vatandaşı ve örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin başvurusu kabul edilecek. İBB yurtları için öğrencilerin ailelerinin İstanbul dışında ikamet ediyor olması ve 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar da aranacak. Öğrenciler başvuru sonuçlarına da online olarak erişebilecek.

BAŞVURULAR 16 – 19 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA

Bu yıl İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce 8 kız, 6 erkek yurdunda yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti verilecek. İBB yurtlarının başvuruları ise 16 – 19 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler başvurularını İstanbul Senin mobil uygulamasında yer alan İBB Yurt Başvurusu alanından ve yurt.ibb.istanbul sitesinden online olarak yapabilecek.

İBB Yurtları’na başvurularda öğrencinin T.C. vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması, depremzede olup olmadığı, yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması şartları aranacak.

YURT ÜCRETİNE KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ DÂHİL

Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecek. Ev sıcaklığında ve konforunda hizmet veren İBB Yurtları’nda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil bin 950 TL olacak.

Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 28 Ağustos’tan itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecek. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yurtları, yeni akademik yıl için 7 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.