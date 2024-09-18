"Süper Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılan yılın son ay tutulması İstanbul semalarında görüntülendi.

2024 yılının dördüncü ve son ay tutulması olan "Süper Kanlı Ay Tutulması" , İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu. Süleymaniye Camii ve Rüstem Paşa Camii minarelerinin arasında görüntülenen "Süper Kanlı Ay Tutulması" görenleri kendine hayran bıraktı. Saat 05.15’te başlayan ay tutulması saat 06.15’e kadar sürdü. Normalden yüzde 14 daha büyük görülen Süper Ay, dünyanın gölgesinde kalarak kısmı ay tutulması oluşturdu.