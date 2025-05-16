Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi Programı öğrencileri, Halkla İlişkiler dersi kapsamında sosyal sorumluluk bilincini artırmaya yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.Tuğba İstenci ve Bahadır Yılmaz’ın öncülüğünde, 3 gönüllü arkadaşın desteğiyle İnegöl Kent Parkı’nda çevre temizliği yapıldı.

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Etkinlikte, park alanındaki atıklar toplanarak doğaya katkı sağlanırken, çevre bilincinin artırılması da amaçlandı. Katılımcılar, temizlik sırasında vatandaşlarla da kısa sohbetler gerçekleştirerek çevreye duyarlı olmanın önemine dikkat çekti.

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Kaynak: Bülten