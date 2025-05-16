Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi Programı öğrencileri, Halkla İlişkiler dersi kapsamında sosyal sorumluluk bilincini artırmaya yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.Tuğba İstenci ve Bahadır Yılmaz’ın öncülüğünde, 3 gönüllü arkadaşın desteğiyle İnegöl Kent Parkı’nda çevre temizliği yapıldı.
Etkinlikte, park alanındaki atıklar toplanarak doğaya katkı sağlanırken, çevre bilincinin artırılması da amaçlandı. Katılımcılar, temizlik sırasında vatandaşlarla da kısa sohbetler gerçekleştirerek çevreye duyarlı olmanın önemine dikkat çekti.
Kaynak: Bülten