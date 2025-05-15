Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 5. Çevre Festivali’ne katılan Nilüfer Belediyesi, açtığı stantta gençlere sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci hakkında önemli bilgiler verdi.

Üniversitenin Görükle Kampüsü’nde kurulan etkinlik alanında öğrencilerle buluşan Nilüfer Belediyesi, özellikle su tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynakları ve geri dönüşüm konularında farkındalık yaratmayı hedefledi. Bu kapsamda öğrencilere su kullanımında tasarruf sağlamak için özel aparatlar dağıtıldı. Geri dönüşümün önemi konusunda bilgiler verilirken, atık pil toplama kutuları ve bitkisel yağ atık noktaları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Festival boyunca standı ziyaret eden öğrencilere, Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan kompost ürünleri ile birlikte fideler de hediye edildi. Hem çevre bilinci kazandıran hem de sürdürülebilir üretimi teşvik eden bu hediyeler büyük ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, stantları ziyaret ederek çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi’nin bu alandaki çalışmaları öğrencilerden ve katılımcılardan takdir topladı.