Kentteki tüm ilçeleri birbirleriyle hizmet ve üretimde yarışmaya davet eden TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Onun için hedefinizi lütfen çok ileri noktalara koyun. Ama bu hedef, elbette ki bir makam elde etme hedefi değil, yaşadığımız şehri, kurumları, kurallarıyla güçlendirerek geleceğe hazırlamak ve 21. yüzyılı çok güçlü şekilde şehrimize, ülkemizde yaşatmak.

Emin olun, bunu başardığınız zaman, yakın coğrafyamızda da barışı ve huzuru konuşuruz ve gerçekten dünyaya ve insanlığa büyük katkılar sunarız. Çünkü biz, medeniyetin ve insanlığın doğduğu şehirlerin beşiğindeki kişileriz” dedi.