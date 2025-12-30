Yemeksepeti, 2025 yılı sipariş verilerini analiz ederek Türkiye'de kullanıcıların günlere, aylara ve lezzet tercihlerine göre nasıl bir 'sipariş ritmi' oluşturduğunu ortaya koydu. Buna ek olarak platform, kullanıcılarının kendi hesapları üzerinden 2025 yılına ait sipariş alışkanlıklarını kişiselleştirilmiş ve eğlenceli bir formatta keşfedebildiği '2025 Keyif Özeti' içeriğini de hayata geçirdi.

Online yemek sipariş markası Yemeksepeti, 2025 yılı boyunca milyonlarca siparişten elde edilen verileri analiz ederek Türkiye genelinde değişen tüketim alışkanlıklarına, hız ve pratiklik beklentilerine, gün ve dönem bazlı sipariş yoğunluklarına dair dikkat çekici içgörüler ortaya koyuyor. Platformun gerçekleştirdiği analiz; restoran siparişlerinin yanı sıra market siparişlerindeki öne çıkan ürünleri de kapsıyor.

Türkiye'nin en çok tercih ettiği lezzetlerde döner başı çekiyor

Platform verilerine göre 2025'te Türkiye'de en çok tercih edilen mutfaklar listesinde döner ilk sıradaki yerini korurken; burger ve pizza gibi global seçenekler ile kebap/Türk mutfağı kategorileri de kullanıcıların en sık yöneldiği lezzetler arasında öne çıktı. Veriler, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin güçlü konumunu korurken, global tatların da günlük sipariş alışkanlıklarında önemli bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

Büyükşehir verileri, İstanbul ve İzmir'de lahmacun gibi klasiklerin yanı sıra ayran ve mercimek çorbası gibi tamamlayıcı ürünlerin de sepetlerde güçlü bir eşlikçi olduğunu gösteriyor. İzmir'de ayran farklı boyutlarıyla listede birden fazla kez öne çıkarken; İstanbul'da mercimek çorbası en sık sipariş edilen ürünler arasında dikkat çekiyor.

Yılın ilk siparişi Adana'dan geldi

Türkiye'de 2025 yılının ilk Yemeksepeti siparişi 1 Ocak 2025 tarihinde Adana'dan verildi. Bu veri, yeni yılın ilk dakikalarında dahi kullanıcıların teslimat hizmetlerine yöneldiğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda farklı şehirlerde, günün her saatine yayılan sipariş alışkanlıklarının Türkiye genelinde güçlü bir süreklilik kazandığını da gösteriyor. Yılın ilk siparişinde gelenek bozulmadı ve Adana'dan verilen sipariş, şehrin simgesi Adana Kebap oldu.

Market siparişlerinde pratik ürünler öne çıktı

Market kategorisinde kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında simit, maden suyu ve çikolata öne çıkıyor. Market siparişlerinde içme suyu, fırın ürünleri ve gazlı içecekler de kullanıcıların sıkça sepetine eklediği ürün grupları arasında yer aldı. Kategori bazında bakıldığında ise atıştırmalık ürünler, market siparişlerinin en yoğun olduğu ana kategori olarak dikkat çekiyor.

Silikon Dubai çikolatası kalıbından armutlu pizzaya sepetlerde sıra dışı tercihler

Kullanıcılar 2025'te sadece klasiklere değil, sıra dışı ürünlere de ilgi gösterdi. Yemek kategorisinde 'Armutlu Pizza' ve 'Güneşte Kurutulmuş Tatlı Biber Salçası' gibi gurme lezzetler dikkat çekerken; market siparişlerinde gıda dışı kategorisinde 'Silikon Dubai Çikolatası Kalıbı', 'Mor Şampuan' gibi kişisel bakım ürünleri sepetlerin sürpriz yıldızları oldu.

Haftanın favorisi Cumartesi, yılın öne çıkan ayı Mayıs

Platform verilerine göre 2025'te Türkiye'de siparişlerin en yoğun günü Cumartesi oldu. Yıl genelinde en çok sipariş verilen ay ise Mayıs olarak öne çıktı. Bu tablo, hafta sonlarının ve bahar aylarının sipariş alışkanlıklarında belirleyici rol oynadığını gösteriyor.

2025 verileri, platform kullanıcılarının favori lezzetlerinden vazgeçmezken yeni tatlara da kapı araladığını gösteriyor. Türkiye genelinde kullanıcılar, yıl boyunca ortalama yaklaşık 7 farklı restoran deneyimleyerek kişisel lezzet haritalarını genişletti. Lezzet keşfinde sınırları zorlayan bir kullanıcı ise yıl boyunca 27 farklı restoran deneyimleyerek bu alanda öne çıktı. Bu tablo, kullanıcıların hem müdavimi oldukları markalara sadık kaldığını hem de farklı mutfak kültürlerini ve yeni restoranları keşfetme konusunda istekli olduklarını ortaya koyuyor.