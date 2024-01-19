İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören milyonlarca öğrenci ve öğretmenler için iki haftalık ara tatilin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’nda zaman zaman yoğunluk yaşandı.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci ile birlikte bu kurumlarda görev yapan yaklaşık 1 milyon 203 bin öğretmen için 2 haftalık yarı yıl tatili başladı. Tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı’na akın etti. Yolcular, terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçerek, iç ve dış hat terminallerinde check-in ve bagaj işlemlerini gerçekleştirdi. Bu sırada küçük çocukların da İGA İstanbul Havalimanı’nda bulunan oyun alanlarında tatil öncesinde de doyasıya eğlendiği görüldü.

İstanbul’da öğretmenlik yapan ve sömestir tatilini ailesiyle birlikte Denizli’de geçireceğini aktaran Emel Şuözer, öğrencilerine seslendi. Şuözer, "İyi dinlensinler tatilde, ikinci dönem onları bekliyoruz" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı’ndan şehrin 51 farklı noktasına yolcu taşımacılığı hizmeti sunan Havaist’in seferlerinde yer yer aksamalar yaşanırken, bazı yolcuların uçaklarını kaçırmamak için kendi imkanlarıyla havalimanına ulaştığı görüldü.