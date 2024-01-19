Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97’nci yılına özel hazırlanan “Temas İstanbul” sergisi Atatürk Kültür Merkezinde açıldı. Serginin 11 Şubat’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97’nci yılına özel “Temas İstanbul” sergisi İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde açıldı. Türk İstihbarat tarihinde farklı dönemlerine ait belgeler ve ekipmanların bulunduğu "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıklı dört farklı bölümden oluşan “Temas İstanbul”un açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Gökhan Yazgı ve Batuhan Mumcu ile vatandaşlar katıldı. Sergiyi inceleyip eserler hakkında bilgi aldıktan sonra konuşan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı serginin MİT’in tarihsel sürecini anlatması açısından son derece önemli olduğunu söylerken, bir diğer Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da serginin önemine dikkat çekerek tüm vatandaşları bu “Temas İstanbul”u ziyarete davet etti.

“Milli İstihbarat Teşkilatımızın tarihsel sürecini anlatan çok önemli bir sergi”

Serginin önemine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Temas Sergisi Milli İstihbarat Teşkilatımızın tarihsel süreci hem istihbarati hem operasyon ve teknoloji anlamındaki gelişim sürecini anlatan çok önemli bir sergi. Daha önce Ankara Cumhuriyet Müzesinde gerçekleştirdiğimiz serginin ikincisi. Böyle bir sergiye Atatürk Kültür Merkezimizin de ev sahipliği yapması bizi ayrıca çok mutlu etti. Milli İstihbarat Teşkilatımız kurulduğu günden beri güçlü devletin en önemli birimi halindedir. Biz bu birimimizin ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin halkımız tarafından artması için bu sergiyi beraber düzenledik. Üç hafta süresince açık kalacak, tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

“Nereden nereye geldiğimizi anlamak açısından çok önemli bir sergi”

Açılışta konuşan bir diğer Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise, “Bugün burada Milli İstihbarat Teşkilatımız, eski adıyla Hilal-i Ahmer’in 97’nci yıl dönümünün, geçmişinin sergisini ziyaret ettik ve açılışını gerçekleştireceğiz. Burası istihbarat adına geçmişten günümüze hem kullanılan cihazlar ve ekip açısından, hem yazışmalar açısından güçlü bir tarihe sahip. Önünde bulunduğumuz anıt aslında bu serginin en önemli eserlerinden bir tanesi. Burada vermiş olduğumuz şehitlerimizin figürüyle oluşan bir Ayyıldız söz konusu. Vatanımız uğruna bugüne kadar şehit olmuş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı AKM’ye bekliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımızı görmek, nereden nereye geldiğimizi anlamak açısından çok önemli bir sergi” ifadelerini kullandı.

Sergi 11 Şubat’a kadar açık kalacak

İstihbarat anlamında bilgi ve görseli taşıyabilmekte kullanılan birçok ekipmanın bir araya getirildiği “Temas İstanbul” sergisinin, 19 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında ziyarete açık olacağı öğrenildi.