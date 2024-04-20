Avrupa’nın en büyük ve en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda havacılık fotoğrafçılığına ilgi duyanlar için özel Spotter olarak adlandırılan havacılık fotoğrafçılarının çekim yapabileceği alan açıldı.

Havacılık ya da uçak fotoğrafçılığı olarak tabir edilen "Spotting" tüm dünyada hobi amaçlı icra edilirken meraklılarının sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’de ilk kez kurulan İstanbul Havalimanı’ndaki spotter alanı ise "Pist 1" ve Hava Trafik Kontrol Kulesi’ni gören hakim bir noktada yer alıyor. Uçakları yakından görmek ve hava trafik kontrol kulesini fotoğraflamak isteyenler, havalimanının internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruların haftalık değerlendirileceği sistemde alana girişler geçici apron kartıyla gerçekleştirilecek. Havacılık fotoğrafçıları, bugünden itibaren iki haftada bir cumartesi günleri seyir terasının keyfini çıkartabilecek. Öte yandan geçtiğimiz yıl Spotter Alanı’nı ziyaret eden toplam kişi sayısının 546 olduğu belirtildi.