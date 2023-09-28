Çin merkezli havayolu şirketi Eastern, İstanbul-Şangay seferlerine başladı. Eastern havayolu ile birlikte İstanbul Havalimanı’ndan uçuş yapan havayolu şirketi sayısı 95’e ulaştı.

İGA İstanbul Havalimanı’nın ‘Çin Dostu Havalimanı Projesi’nin 3. Çinli Havayolu üyesi China Eastern Airlines oldu. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 havayolu şirketi hedefleyen İGA İstanbul Havalimanı, China Eastern Airlines’in katılımıyla 95’inci havayolunu ağırlamaya başladı. Çin’in başkenti Şangay’dan İstanbul Havalimanı’na Airbus 330-200 tipi uçakla 199 yolcu saat 08.10 sıralarında geldi. İlk sefer için dış hatlar gelen yolcu katı A11 kapısında bir tören düzenlendi. Törene İGA İstanbul Havalimanı Havayolu Direktörü Majid Khan, İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Müdürü Gökhan Dölek, China Eastern Havayolu Genel müdürü Lu Jun ve yetkililer katıldı. Öte yandan Havayolu şirketi İstanbul Havalimanı ile Şangay Uluslararası Havalimanı arası karşılık hafta 3 sefer düzenleyecek. Seferler Airbus A330 tipi uçaklarla yapılacak. China Eastern Havayolları, önümüzdeki dönemde sefer sayısını arttırmayı da hedefliyor.

“China Eastren Havayolları’nın ilk Şangay uçuşunun yolcularını mutlulukla karşılıyoruz”

İlk uçuş ile ilgili açıklama da bulunan İGA İstanbul Havalimanı Havayolu Direktörü Majid Khan,’’Bugün Çin’den üçüncü gelen havayolu şirketi China Eastren Havayolları’nın ilk Şangay uçuşunun yolcularını mutlulukla karşılıyoruz. İGA, Çin dost Havalimanı. İstanbul Havalimanı olarak günlük 250 bin yolcu karşılıyoruz. İstanbul’a Çin’den gelen 3 havayolu şirketinden biri olan China Eastern Havayolu ’nu görmekten mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

"İpek yolu projesi büyük böylelikle havayollarında büyüyor"

İstanbul’a gelmekten mutlu olduğunu söyleyen China Eastern Havayolu Genel Müdürü Lu Jun ise “Şangay ve İstanbul iki meşhur şehir. Bu iki şehir arasında uçuş yapmak için İGA ve diğer kuruluşlardan İstanbul’a gelmek için destek aldık. Herkes teşekkür ederim. İpek yolu projesi büyük böylelikle havayollarında büyüyor. Böylece Türkiye de büyüyor” ifadelerini kullandı.