4 Haziran 2025 tarihinde saat 14:00’te İnegöl Belediye Başkanlığı Yeni Belediye Binası B/Blok Kat:2 Toplantı Salonunda yapılacak ihale sonucunda İnegöl ilçe sınırları içerisinde, şirketin belirlediği lokasyonlara ve şirketin belirlediği saatlerde sipariş edilen miktardaki ekmeği firma kendi aracı ile teslim edecek. Ayrıca Ekmekler ilçe sınırları içerisinde, şirket tarafından belirlenen noktalara, 1 gün öncesinden yükleniciye bildirilerek, günde 2 sefer olacak şekilde teslim edilecek.

İşte o ihale;

FRANCALA EKMEK ALIMI (240 GR)

İNBEL GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEĞERLENDİRME AKARYAKIT İNŞAAT TEKSTİL KONFEKSİYON TURİZM SPOR RADYO TELEVİZYON ORGANİZASYON KAFETERYA EĞİTİM ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Francala Ekmek Alımı (240 gr) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2025/586872

1-İdarenin

a) Adı: İNBEL GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEĞERLENDİRME AKARYAKIT İNŞAAT TEKSTİL KONFEKSİYON TURİZM SPOR RADYO TELEVİZYON ORGANİZASYON KAFETERYA EĞİTİM ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

b) Adresi : KEMALPAŞA MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI NO:1 16400 KEMALPAŞA İNEGÖL/BURSA

c) Telefon ve faks numarası: 5466990446 -2247151481

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: Francala Ekmek Alımı (240 gr)

b) Niteliği, türü ve miktarı: 525.000 Adet Francala Ekmek (240gr) Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İnegöl ilçe sınırları içerisinde, şirketin belirlediği lokasyonlara ve şirketin belirlediği saatlerde sipariş edilen miktardaki ekmeği kendi aracı ile teslim edecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi: Ekmekler ilçemiz sınırları içerisinde, şirketimiz tarafından belirlenen noktalara,1 (bir) gün öncesinden yükleniciye bildirilerek, günde 2 (iki) sefer olacak şekilde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 04.06.2025 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İnegöl Belediye Başkanlığı Yeni Belediye Binası B/Blok Kat:2 Toplantı Salonu Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1 İnegöl/Bursa

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.