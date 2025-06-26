İstanbul’un her köşesine güvenli ve erişilebilir doğal gaz hizmeti ulaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İGDAŞ, Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi’nde yaklaşık 500 haneyi ilk kez doğal gazla buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, kent genelinde doğal gaz arzını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 21 yıldır çeşitli imar ve kadastral sorunlar nedeniyle hizmet verilemeyen Başıbüyük Mahallesi’ndeki yaklaşık 500 haneye doğal gaz ulaştırıldı. Yatırım bedeli yaklaşık 9 milyon TL olan proje kapsamında, 4,3 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı inşa edildi. 167 adet servis kutusunun montajı gerçekleşti ve böylece 19 sokakta yaklaşık 500 hane doğal gaza kavuştu.

“YATIRIMLARIMIZ, SOSYAL ADALETİN TESİSİNE KATKI SUNUYOR”

İGDAŞ, “Doğal gazın ulaşmadığı tek bir sokak kalmayacak” anlayışıyla İstanbul’un 39 ilçesinde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. 2019’dan bu yana ilk kez doğal gaz ulaştırılan ya da güzergâh sorunu çözülerek doğal gaz arzı sağlanan hane sayısı yaklaşık 5 bine ulaştı.

Aynı dönemde İGDAŞ’ın toplam hat yatırımı ise 2 bin km’yi aştı. İGDAŞ Genel Müdürü Nihat NARİN ise yatırımla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“İGDAŞ olarak, Başıbüyük Mahallesi’nde tamamladığımız bu yatırım sayesinde 500 hanemize ilk kez doğal gaz ulaştırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği bu temel hizmetin hayata geçirilmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘sosyal adalet’ yaklaşımının önemli bir yansımasıdır. Bu anlayış doğrultusunda son altı yılda doğal gaz hizmetiyle buluşamamış mahallelere öncelik vererek önemli altyapı çalışmalarını ve 2 bin km’yi aşkın yeni hat yatırımımızı hayata geçirdik. Şehrimizin tüm bölgelerine adil, kesintisiz ve erişilebilir doğal gaz hizmeti sunmayı temel sorumluluğumuz kabul ediyoruz. İstanbul’un 39 ilçesindeki her bir haneye ulaşana kadar çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz”