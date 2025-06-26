Tekerlekli sandalyeyle binen vatandaş için arka kapıyı açan şoför, yardım teklif etmedi. Yolcuların engelli rampasını açma çabaları şoför tarafından engellendi. Bir kadın yolcu rampayı açmaya çalışırken elinden kaydırdı ve düştü. Şoför, kadına ağır hakaretlerde bulundu. Kadının ameliyatlı elini belirtmesine rağmen şoför bağırmaya devam etti. Otobüsteki diğer yolculara da hakaret eden şoför, bebeklerin ağlamasına ve yolcuların panik yaşamasına neden oldu. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve yolcular şoförden şikâyetçi oldu.

Kaynak: İHA