İstanbul merkezli 4 ilde tefecilere yönelik yapılan operasyonlarda 13 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Tefecilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca, 10 tüfek, 2 çelik kasa, mağdurlardan el konulan 157 tapu, 42 çek ve senet türü belge, 115 boş imzalı belge, 1 taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, mağdurlara ait olabileceği değerlendirilen 20 otomobil anahtarı ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları ağlarına düşürerek tefecilik yapan bir suç ağını tespit etti. Söz konusu çeteye yönelik yürütülen soruşturmada çetenin, ağlarına düşen kişilere yüksek faizle nakit borç para verdikleri, verdikleri paranın çok üzerinde rakamların yazılı olduğu çekleri mağdurlardan aldıkları tespit edildi.

İstanbul, Ankara, Adana ve Adıyaman’da eş zamanlı operasyon

“Örgütlü tefecilik”, “nitelikli yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “nitelikli tehdit” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına konu toplam 7 eylemi gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler, uzun süre teknik ve fiziki takibe alındı. Zanlıların adresleri ve karıştıkları suçlar deşifre edildi, ardından operasyon için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul, Ankara, Adana ve Adıyaman’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 klasör belge ele geçirildi

Baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tefecilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca, 10 tüfek, bu silahlara ait bin 456 mermi, 2 çelik kasa, mağdurlardan el konulan 157 tapu belgesi, 42 çek ve senet türü belge, 115 boş imzalı belge, 1 taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, mağdurlara ait olabileceği değerlendirilen 20 otomobil anahtarı, 1 dosya müştekisi tarafından imzalanmış boş kağıt, 16 dijital materyal, 14 kriminal kayıtların olduğu ajanda, 6 klasör suça konu belge ele geçirildi.

Araca yönelik site girişinde yapılan baskın ise güvenlik kamerasında

Operasyon sırasında evlerde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, kasalardan yüklü miktarda çek ve senetler ile yatak ve dolaplardan silahlar ve mermiler ele geçirilmesi dikkat çekti. Operasyon ekiplerince bir araca yönelik bir site girişinde yapılan baskın ise güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde kapalı kasa ticari araçla site girişine gelen tefecilerin, polisin ‘dur’ ihtarı ile şaşkına döndükleri ve araçtan inerek teslim oldukları görülüyor. Diğer yandan yakalanan tefeciler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan 13 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah adli makamlara sevk edildi. Öte taraftan operasyon polis kamerasına yansırken, ele geçen suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.