Dijitalleşmenin getirdiği olumsuzluklardan biride oyuncakların yavaş yavaş yerlerini bilgisayar oyunlarına bırakmalarıdır. Eskiden bütün çocuklar oyuncaklarına arkadaşıymış gibi davranıp oynarlarken günümüzde sadece tablet ile oynamaktadırlar.Çocuklarınıza önceden hangi oyuncakları ile oynadığınızı gösterebileceğiniz harika bir yer olan İstanbul Oyuncak Müzesi tam da ailecek gidilebilecek güzel bir müzedir.

Sunay Akın’ın katkıları ile 2005 yılında kurulan bu müze, Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi olma özelliğini taşır. Müzede gezerken hayal gücünüzü canlandıran oyuncakların kendi zamanlarında kullanılmış oluşu ve kullanıldıkları döneme ait izler ve oyuncak türlerine göre ayrılması sizleri büyülüyor.

5 katlı olan müzede 4000’ne aşkın oyuncak bulunmaktadır.Bu oyuncaklardan en önemlisi ise Dünyada sadece bir tane olan ve Fawn Zeller tarafından yapılan Monalisa bebeğidir. Oyuncaklar Uzay yolu,trenler,Disney karakterlerin oyuncakları,Kızılderililer,Denizaltı ve ahşap oyuncaklar olarak temalarına uygun isimler verilmiştir.

Türkiye’de üretilen eski oyuncaklara da yer verilmiştir.Örneğin II.Abdülhamit döneminden kalan Karagöz-Hacivat kuklaları, 1950-1970 yıllarda ülkemizin önde gelen markaları tarafından üretilen oyuncakları ve daha çok fazlasını bu müzede inceleyip yakından görebilirsiniz.

İstanbul Oyuncak Müzesi Tarihi

İstanbul Oyuncak Müzesi yazar ve şair olan Sunay Akın tarafından 23 Nisan 2005 yılında kurulmuştur. 1700’lü yıllardan günümüze kadar olan oyuncakları müzede görmemiz mümkündür.

20 yılda bir çok ülkeleri gezerek antikacılar ve açık artırmalardan topladığı oyuncaklarını İstanbul Oyuncak Müzesinde sergileten Sunay Akın sayesinde dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemi ile sizlere sunmaktadır. Müzede olan trenler sizleri çocukluğunuza götürerek ”bu oyuncaklardan bende de vardı” diyeceksiniz.Müzenin tasarımı ve kategorilendirmesi de sizlerin müze içinde gezmenize kolaylık sağlayacak ve istediğiniz türden oyuncakları görme imkanı sağlanmıştır.

Dünyanın çeşitli bir çok yerinde görebileceğiniz oyuncak müzelerinin Türkiye’mizde ki ilk örneği olan İstanbul Oyuncak Müzesi, ülkemizde aynı temalı başka tesislerin de kurulmasına öncülük yapmıştır.Sunay Akın sayesinde Antalya’daki müze 2011’de, Gaziantep ile İstanbul Ataşehir’dekiler ise 2013 yılında kapılarını bütün oyuncak seven çocuklara ve yetişkinlere açmıştır.

Çocuklara sıkıcı gelen Dünya tarihi böyle eğlenceli bir şekilde anlatılması gerçekten aileniz ile harika vakitler geçirebilirsiniz.

İstanbul Oyuncak Müzesi Nasıl Gidilir ?

Dünya tarihini eğlenceli bir şekilde anlatan İstanbul Oyuncak Müzesi Kadıköy İlçesi’ne bağlı Göztepe Semti’ndeki Ömerpaşa Caddesi üzerinde yer alır.Müzeye ulaşım çok kolaydır.Eğer Kadıköy’e geldikten sonra gidecekseniz bu otobüslere binerek gidebilirsiniz: 10B, 10S, 14Ç, 17, 17L, 19F, 19M, 19S

İstanbul’un yoğun trafiğinden uzaklaşıp ,hızlıca gelmek istiyorsanız Kartal-Kadıköy Metrosu’nu kullanarak ,Yenisahra durağına kadar yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

İstanbul Oyuncak Müzesi Ziyaret Vakitleri

Pazartesi hariç her gün açık olan müze :

Hafta içi : 09.30-18.00 Hafta sonu : 09.30- 19.00

İstanbul Oyuncak Müzesi Giriş Fiyatları 2019

Yetişkinler için : 15 TL Öğrenci ,Öğretmen ve 65 yaş üzeri kişiler için : 12 TL

Ayrıca engelli vatandaşların , 3 yaş altı çocukların, ICOM kart sahiplerinin, MMKD üyelerinin, kokartlı rehberlerin ve basın mensuplarının ücretsiz olarak giriş sağlayabilirler.