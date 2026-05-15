Fenerbahçe’de 3 sezondur forma giyen 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fred’in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmazken, deneyimli oyuncuya sürpriz kulüplerin talip olduğu iddia edildi.

BREZİLYA, DUBAİ VE KATAR'DAN TEKLİF

TRT Spor’un aktardığına göre, güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan deneyimli orta saha oyuncusuna Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Brezilya’dan resmi teklifler yapıldı.

YENİ YÖNETİM KARAR VERECEK

Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Fred ile ilgili kararı yeni yönetimin vereceği belirtildi. Yönetim değişikliğinin ardından yeni gelecek teknik heyetin raporu doğrultusunda Fred'in takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.